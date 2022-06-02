ضباط شرطة الدفعة 2015 يهدون أجهزة طبية لمستشفى المنيا العام

أهدي ضباط شرطة الدفعه 2015 وعدد من المساهمين معهم أجهزة طبية لمستشفي المنيا العام بقيمة 146 ألف جنيه كصدقة جارية وتخفيفا عن المرضى وذويهم تحت شعار " مرحلة جديدة.. وخير جديد".

فقد قامت لجنة الصدقة الجارية لدفعة 2015 شرطه ببدء " المرحلة الثامنة" التبرعات والصدقات الجارية حيث تم توفير جهاز دياثيرمي " كي جراحي " Zerone - Zeus 400 بمبلغ 50 ألف جنيه وجهاز سونار " Mindray DP 2200 بمبلغ 48 ألف جنيه.

وشراء 4 اجهزة رسم قلب " Akai GG 3T " بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه و3 سرنجات محاليل Syringe Pump - Akai VR 30 " بإجمالي مبلغ 18 ألف جنيه ومضختين محاليل " Infusion Pump - Comen ME 600 " بإجمالي مبلغ 16 ألف جنيه وذلك لصالح مستشفي المنيا العام.

وأعلنت لجنة الصدقة الجارية لدفعة 2015 شرطة ان إجمالي تكلفة المرحلة بلغ 146 ألف جنيه.

يشار إلى ان المرحلة السابعة كانت تحت شعار " الإطعام" وتم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجمعيات الاهليه وتم التوزيع على الاسر الأكثر احتياجا والارامل والايتام والحالات المرضيه في 4 محافظات هي المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة واحتوت الكرتونة على فراخ وارز ومكرونه ودقيق وفول وزيت وصلصه وجبنه وفاصوليا وبلح.



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