تفوقت على نينتندو ومايكروسوفت.. آبل تحتل المركز الثالث في إيرادات الألعاب

كشف تقرير جديد في عالم الألعاب عن تصنيف الشركات في صناعة الألعاب من حيث الإيرادات، وعلى غير المتوقع فإن شركة آبل Apple الأمريكية، تمكنت من احتلال المركز الثالث في القائمة، متفوقة على عددا من العلامات التجارية الأخرى التي تركز على صناعة الألعاب فقط، مثل مايكروسوفت ونينتندو.

وشارك محللو Newzoo، لتحليلات الألعاب والرياضات الإلكترونية وأبحاث السوق، قائمة أفضل 10 شركات ألعاب عالمية والتي استطاعت أن تحقق كلها إيرادات بنحو 126 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021.

آبل تحتل المركز الثالث في إيرادات الألعاب

وبحسب ما ذكر موقع Gizmochina التقني، تمكنت شركة آبل الأمريكية وحدها من احتلال المركز الثالث بإيرادات تقدر بـ 15.3 مليار دولار أمريكي، في المجال الخاص بالألعاب فقط خلال العام الماضي 2021، ويمثل هذا زيادة بنسبة 17.7 % على أساس سنوي.

واحتلت شركة Tencent الصينية الرائدة في صدارة قائمة أفضل 10 شركات في مجال الألعاب، حيث تمتلك الشركة ألعاب ذات صيت واسع مثل لعبة "League of Legends" ولعبة القتال الشهيرة "PUBG Mobile"، واستطاعت بذلك العلامة التجارية الصينية تحقيق إيرادات بنحو 32.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة تقدر ب 9.9 % عن العام السابق.

تصنيف الشركات في صناعة الألعاب من حيث الإيرادات

وبينما احتلت شركة سوني Sony، المرتبة الثانية في القائمة بإيرادات بلغت 18.2 مليار دولار أمريكي، وذلك على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا بنسبة 2.3 % على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير، تفوقت شركة آبل في مجال الألعاب، على نظيرتها الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، ومنافستها اليابانية نينتندو Nintendo، حيث تركز الشركتان على تقديم وحدات تحكم خاصة بالألعاب تقدم العديد من العناوين المميزة في مجال ألعاب الفيديو.

ولكن من المتوقع أن تتغير هذه القائمة خلال عام 2022 بسبب عمليات الاستحواذ التي تم إجراؤها في وقت سابق من هذا العام، ويتضمن ذلك صفقة سوني لشراء Destiny developer Bungie، بينما أبرمت مايكروسوفت صفقة بمليارات الدولارات مع Activision Blizzard.