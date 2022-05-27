لعشاق ألعاب بلايستيشن.. سوني تتعهد بمضاعفة ألعابها للهواتف الذكية بحلول عام 2025

كشفت شركة سوني Sony العالمية، المالكة لأجهزة بلايستيشن PlayStation، عن خططها لإطلاق أفضل عناوين منصة التحكم بالألعاب قريبا على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

وأوضحت سوني خلال يوم المستثمر السنوي التابع لها أنه سوف تضيف نصف عناوين الألعاب الموجودة على وحدة التحكم بالألعاب بلايستيشن ستكون متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي والهاتف الذكي، مما سيؤدي لاحقا إلى خفض حصة إصدارات البلايستيشن بسبب أزمة الرقائق وأشباه الموصلات التي تعاني منها أجهزة بلايستيشن 5، وفقا لما ذكره موقع Gsmarena.

سوني تتعهد بمضاعفة ألعابها للهواتف الذكية بحلول عام 2025

و قال جيم رايان من شركة Sony Interactive Entertainment أن خطة سوني في التوسع إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بجانب بعض الخدمات الأخرى سيعطي دفعة قوية للشركة و الانتقال من استهداف فئة قليلة من مستخدمي البلايستيشن إلى فئة أكبر حجما، حيث تأمل سوني في الانتشار في كل مكان.

وعلى الرغم من أن رايان لم يقل أي شيء عن بلايستيشن 4 على وجه الخصوص، ولكن وفقًا لما يحدث عادة من قِبل سوني، فسوف يتم إلغاء الإطلاق في عام 2025، وهذا ليس مفاجئًا بسبب أن بلايستيشن 5 قد توقف لفترة من الوقت الآن



وبالعودة إلى الماضي، فقد تكرر الأمر نفسه مع أجهزة بلايستيشن 3، والذي أهملته سوني بعد عامين كاملين من الإطلاق.

ووفقا للإحصائيات الحالية توجد 10٪ فقط من عناوين سوني متاحة على الهواتف، وبعد 3 سنوات من المتوقع أن تتضاعف وتشكل نسبة 20٪.

الجدير بالذكر أن عملية التوسع التي تهدف إليها سوني في الهواتف الذكية ستتم من خلال وحدة أعمال جديدة داخل Sony IE، برئاسة رئيس محتوى آبل آركيد السابق نيكولا سيباستياني، حيث تعمل سوني على إدماج عناصر جديدة بفريق العمل تتمتع بالمهارة من أجل تطوير شامل.