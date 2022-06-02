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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رابطة تجار السيارات : نطالب بإنشاء جهاز لحماية حقوقنا ..فيديو

أسامة أبو المجد،
أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الصين تنتج ثلث انتاج العالم من السيارات ولكن على الرغم من ذلك تأثرت بأزمة كورونا.

وأضاف أبو المجد، خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر"،عبر فضائية "صدى البلد، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن السيارات المستعملة سعرها يحدد عقب تحديد سعر السيارة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أسعار السيارات المستعملة.

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات بإنشاء جهاز لحماية التجار مثل جهاز حماية المستهلك، لحماية حقوق التجار والخسائر التي يتعرضون لها.

وأشار أسامة أبو المجد إلى أنه يجب اتخاذ حزمة قرارات لزيادة المعروض؛ وبالتالي قلة أسعار السيارات «قلة المعروض هتساعد على تفاقم الأزمة»، مشيرًا إلى أن مصر «متغرقة عربيات صيني وكوري وهما خارج اتفاقيات الإعفاء الجمركي».

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