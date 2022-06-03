بنتلي تشوق لنسخة جديدة لبنتايجا S وتعلن عن كونتننتال GT وGTC.. صور

ستعلن شركة بنتلي البريطانية عن مجموعة جديدة من طرازات السيارات الفاخرة الكبيرة في 6 يونيو الجاري كموديلات لعام 2023 ، وستحمل الطرازات الجديدة حرف "S" حيث من الممكن ان تنضم إلى بنتايجا S.

بنتلي تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا S وتعلن عن كونتننتال GT و GTC

بحسب بيان بنتلي المصاحب للفيديو التشويقي: ستعرض بنتلي مجموعة الخيارات المتاحة للعملاء من خلال عائلة جديدة من طرازات كونتننتال GT و GTC التي تركز على أداء القيادة والإشارات المرئية اللافتة للنظر.

سيحتل طرازى كونتننتال GT و GTC الجديدين مكانًا أعلى من الإصدارات العادية وذلك بإفتراض انهما سيتبعان نفس المواصفات مثل اصدار بنتايجا SUV ولكنهما لن يكونا متميزين فيما يتعلق بعامل السرعة.

بنتلي تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا S وتعلن عن كونتننتال GT و GTC

لن تقوم حزمة Sبتعديل مجموعة نقل الحركة في الكروس أوفر مع أخذ ذلك في الاعتبار، نتوقع أن يأتي كونتيننتال جي تي وجي تي سي بمحرك V8مزدوج التوربو بسعة 4.0 لترات ينتج 542 حصانًا (404 كيلووات) و 568 رطلاً (770). نيوتن متر) من عزم الدوران.

وتخبرنا لقطات التجسس الأخيرة أيضًا أن بنتلى تطور نسخة هجينية من كونتننتال جي تي، و لا نعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الخيار متاحًا للسيارة القابلة للتحويل أيضًا.

بنتلي تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا S وتعلن عن كونتننتال GT و GTC

تضيف الحزمة الرياضية للكروس أوفر الفاخرة نظام دايناميك رايد من بنتلي، وهو تقنية نشطة مضادة للانقلاب تستخدم النظام الكهربائي بجهد 48 فولت، حيث يمكن أن يطبق 959 رطل قدم (1300 نيوتن متر) من عزم الدوران في غضون 0.3 ثانية لمواجهة القوى الجانبية.

سيحتوي Sأيضًا على وضع قيادة رياضي يحسن الإحساس بالتوجيه، ويجعل استجابة الخانق أكثر فورية، ويقوي التعليق بنسبة 15% وهناك أيضًا عادم أداء كجزء من الحزمة في إصدار بنتايجا.

بنتلي تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا S وتعلن عن كونتننتال GT و GTC

من المحتمل أن يكون للجسم لمسات مثل أغطية المرايا السوداء والعتبات الجانبية. تضفي المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية المظللة مظهراً أكثر قتامة. قد يكون المفسد أو الأجزاء الهوائية الأخرى جزءًا من الحزمة.