موعد مباراة بلجيكا ضد هولندا في أمم أوروبا 2022





يواجه منتخب هولندا مساء اليوم الجمعة نظيره بلجيكا، في إطار منافسات بطولة دوري أمم أوروبا ٢٠٢٢.

وتقام مباراة بلجيكا ضد هولندا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، مجموعة A4، على ملعب الملك بودوان.

و تضم المجموعه الرابعه كل من بلجيكا، هولندا، بولندا، إلى جانب ويلز.

موعد مباراة بلجيكا ضد هولندا



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

بلجيكا

القناة الناقلة لمباراة بلجيكا وهولندا

تذاع مباراة بلجيكا و هنولندا عبر قناة Nova Sports 2، قمر صناعي Hot Bird 13B، تردد 12310، أفقي، معدل ترميز 27500، معدل التصحيح 3/4.

ومن المتوقع أن تخوض بلجيكا المباراو أمام هولندا بتشكيل مكون من



حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ألدرفايريلد، بوياتا، فيرتونخين، مونييه.

خط الوسط: تيليمانس، فيتسل، دي بروين.

خط الهجوم: إدين هازارد، لوكاكو، كاراسكو.

بلجيكا

بينما من المتوقع أن تخوض هولندا المباراة أمام بلجيكا بتشكيل مكون من



حراسة المرمى: فليكين.

خط الدفاع: دي ليخت، فان دايك، ناثان آكي، دومفريس.

خط الوسط: بيرجويس، كووبميينيرز، فرينكي دي يونج، بليند.



خط الهجوم: فيغورست، ممفيس ديباي