بالدولار واليورو.. سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها خلال هذا الأسبوع.

ولفت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مشكوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات، ولكن اتسم بأنه مصنوع من القماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

وحمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Antonino Valenti، وبلغ سعر التصميم 2403 دولار أمريكي أي ما يقرب من 45 ألف جنيه مصري.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت بـ قلادة من Dior، وصل سعرها 590 يورو ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.



وتعود النجمة ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد في عام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

"مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.