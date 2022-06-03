عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار واليورو.. سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها خلال هذا الأسبوع.

ولفت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مشكوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات، ولكن اتسم بأنه مصنوع من القماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

وحمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Antonino Valenti، وبلغ سعر التصميم  2403 دولار أمريكي  أي ما يقرب من 45 ألف جنيه مصري.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت بـ قلادة من Dior، وصل سعرها 590 يورو ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.
 

وتعود  النجمة ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد في عام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

"مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.

ياسمين صبري فستان ياسمين صبري أحدث أعمال ياسمين صبري أزمات ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري مع شقيقها في أحدث ظهور على إنستجرام.. المزيد

من الجيم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بوتين: قرار أمريكا بطبع نقود تسبب في زيادة أسعار الغذاء عالميا

الإسكان تطرح أراض استثمارية فى 15 مدينة جديدة

منتخب مصر ينقل تدريباته إلى استاد القاهرة

وزير الشباب: أبناء الشهداء لهم حق علينا ودعمهم ليكونوا أبطالا رياضيين

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ