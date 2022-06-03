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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بـ حضور وزير الشباب| افتتاح ملعب قانوني بـ تربية رياضية جامعة الإسكندرية

صدى البلد

 إستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية، حيث افتتح وزير الشباب والرياضة ملعب كرة قدم قانوني وصالة لياقة بدنية، بكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية. 

رافق الوزير خلال جولته كل من الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، و الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد الكردي، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، الدكتور عبد الأول محمد، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، الدكتور محمد حمدي، مدير عام الإدارة العامة للموهبة بوزارة الشباب والرياضة. 

واعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد في كلية التربية الرياضية بأبو قير، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات في المجالات الشبابية والرياضية بما يهدف الي توفير اقصي خدمات للشباب المصري.

فيما تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالترحيب بالسيد وزير الشباب والرياضة في كلية التربية الرياضية بأبي قير، مشيرًا إلي ان الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا في الرياضة المصرية خاصة في الدعم والتنسيق المتواصل من الدكتور أشرف صبحي. 

حيث قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و رئيس جامعة الإسكندرية بافتتاح ملعب قانوني وصالة لياقة بدنية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبجحي رئيس جامعة الاسكندرية تربية رياضية بالاسكندرية أخبار الرياضة

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