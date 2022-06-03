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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عيادات المرأة الآمنة..

الصحة: نقدم مساحة آمنة للسيدات اللاتي يعانين من العنف.. فيديو

عيادات المرأة الآمنة
عيادات المرأة الآمنة

قالت الدكتورة آمال عبدالحي، مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن عيادات المرأة الآمنة تقدم مساحة آمنة للسيدات اللاتي يعانين من العنف للتقييم وتقديم المشورة والمعلومات اللازمة الإحالة لجهات الدعم النفسي والقانوني والخدمات الاجتماعية.

 

وأضافت "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز": "عندما تأتي السيدة للعيادات لتقديم الشكوى تكون هناك ممرضة في استقبالها وتوصلها للطبيبة في الغرفة"، لافتة إلى أن الموضوع يكون في سرية تامة وجميع البيانات محفوظة في سرية تامة.

 

وأردفت: "نبدأ في معرفة المشكلة من السيدة وبناء على المشكلة نبدأ في عرض الحلول المتاحة.. في الغالب يتم الاتفاق مع السيدة على ما تريده لكي نعطيها الأمان والراحة ولا نفرض عليها حل معين".

 

وتابعت مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة: "نحن مجرد عامل مساعد للسيدة لاتخاذ القرار الصحيح طبقا لحالتها"، متابعة: "تم تدريب الفرق الطبية عن طريق الأمانة العامة للصحة النفسية وهم شريك أساسي في افتتاح العيادات".

 


واختتمت آمال عبدالحي: "في حالة إذا وجدنا أن السيدة لديها مشاكل واضطرابات نفسية يتم تحويلها إلى عيادات الأمانة العامة للصحة النفسية، أما إذا كانت تحتاج إلى الدعم والحماية القانونية يتم توجيهها إلى المجلس القومي للمرأة".

الفرق الطبية وزارة الصحة صحة النفسية سيدات عنف المجلس القومي الخدمات الاجتماعية اضطرابات نفسية فضائية اكسترا نيوز الدعم النفسى

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