محاكمة رانيا يوسف فى سب وقذف نزار الفارس .. اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه "مع الفارس" وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى.