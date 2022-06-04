اعتداء جنسي.. جنايات الفيوم تصدر حكمها على خط الفيوم اليوم

تصدر محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت برئاسة المستشار الجنيدي الوكيل وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، وأمانة سر حازم السيسي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، والمنعقدة في الدائرة الثانية بإحالة أوراق أيمن عبدالمعبود الشهير بخط الفيوم و5 آخرين بينهم شقيقته الهاربة و4 آخرين شاركوا المتهم في تعذيب المحتجزين والاعتداء الجنسي عليهن.

كانت محكمة جنايات الفيوم بجلسة 9/5/2022 قد أصدرت قرارا باحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم والنطق بالحكم في جلسة 4 يونيو القادم.

ووجهت المحكمة للمتهم 20 تهمة منها القتل العمد لزوجته وحماته وخطف واحتجاز 12 آخرين من بينهم أطفالة وأفراد أسرة زوجته واغتصاب وهتك عرض المجني عليهن أثناء فترة احتجازهن بالقوة وتعذيبهن بأقصى أنواع التعذيب ومقاومة السلطات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي ، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن قيام أيمن عبدالمعبود مسجل خطر باحتجاز أطفاله وعدد من أفراد أسرة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلي، مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية داخل المنزل.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، إلى موقع البلاغ وفور وصول القوات إلى منزل المتهم المتواجد وسط الزراعات بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض فبادرهم بإطلاق النيران عليهم، والتهديد بقتل المحتجزين.

وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران مع المتهم خوفا على الرهائن وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم لأكثر من 24 ساعة، وغلق الطريق الدائرى حرصا على أرواح المواطنين.

وتبين أن المتهم قتل حماته وزوجته بعد تعذيبها بسبب شكه فى سلوك زوجته واتهامها بارتكاب أعمال منافية للآداب بمعاونة شقيقتها.

وداهمت قوات العمليات الخاصة منزل المتهم ونجحت في تحرير المحتجزين بعد تبادل إطلاق النيران، وإصابته بطلق ناري في القدم واليد اليسرى، ليتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.