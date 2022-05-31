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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الفيوم تقضى بإعدام قاتل ومغتصب الطفلة جنى .. شاهد

هيئة محكمة جنايات
هيئة محكمة جنايات الفيوم

قضت  محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار ايهاب سعيد حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين : أشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم ،وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالأعدام شتقا  لشاب من قرية العجميين بمركز أبشواى  بمحافظة الفيوم يدعى   "كريم.ع، 22 سنة"، بعد تصديق حكم الأعدام من فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل الطفلة جنة محمود عبد الله القط، 11 سنة.

ترجع أحداث الواقعة لشهر أبريل من العام المنقضي 2021، عندما استدرج المتهم الطفلة إلى منزله بحجة شراء سجائر له من محل البقالة بذات الشارع ،ثم حاول الإعتداء عليها جنسيا وفشل في إغتصابها، فقام بضربها بحجر على رأسها للتخلص منها ،خشية  افتضاح أمره، وحينما اكتشف أنّها لا تزال على قيد الحياة طعنها بالسكين حتى انكسر نصل السكين داخل جسدها النحيل.

ثم  خرج قاتل جنى بعد ذلك فوجد أسرتها تبحث عنها، فساعدهم في البحث عنها في القرى المجاورة بتركيب ميكروفون فوق تروسيكل يمتلكه وطاف به شوارع القرية والقرى الأخرى، وانتظر حتى هدأت القرية بعدما عاش مع جثة الطفلة جنى لمدة ثلاثة أيام، بعد منتصف الليل وحمل جثتها ووضعها في التروسيكل ليتخلص منها بإلقائها في مكان بعيد إلا أنّه فوجئ بكونها لا تزال على قيد الحياة، فأحضر سكيناً وطعنها عدة طعنات حتى انكسر نصل السكين في بطنها، وألقى جثتها في مجرى مائي في قرية مجاورة.

وعند محاكمته حاول المتهم إدعاء إصابته بمرض نفسيا ليهرب من العقاب،وقضت المحكمة في وقتٍ سابق بإحالته إلى لجنة من الطب النفسي، إلا أنّ الطب النفسي،والتي أكدت صحة قواه النفسية والعقلية، وأنّه مسؤول عن إرتكاب جريمته بالكامل.

واعترف المتهم أمام المحكمة بارتكابه لها تفصيلياً، حيث استدرج الطفلة جنى إلى منزله بعدما أرسلها لشراء علبة سجائر نظراً لكونهما جيران، وأنّه تربى برفقته هي وأشقائها، ويعتبرونه أحد أفراد العائلة، وحينما عادت لتخبره أنّ صاحب الكشك رفض إعطائها السجائر على الحساب، صعدت لتخبره فأوهمها باللعب على الكمبيوتر ثم حاول التعدي عليها، فصرخت وعضته في يده، فخشى من افتضاح أمره فضربها فوق رأسها بحجر ففقدت الوعي وفارقت الحياة  ثم حملها فجرا على تريسكله الخاض داخل جوال وألقى بها فى أحدى حدائق الفاكهة بالقرب من منزلها حتى تمكن فريق البحث بأشراف العقيد مصطفى حسن رئيس قطاع مراكز شرطة أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة  ، من العثور على الجثة  ، والقبض على المتهم الذى اعترف تفصيليا بجريمته ، وقام بتمثيلها أمام فريق من نيابة أبشواى  ، وبأحالته الى محكمة جنايات الفيوم ، قضت بأعدامه .

 

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محكمة جنايات الفيوم جنايات الفيوم

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