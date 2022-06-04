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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

رياضات
رياضات

كشفت دراسة أمريكية صادمة عن أن ممارسة الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والسلة أفضل للصحة العقلية عند الأطفال مقارنة بالرياضات الفردية مثل التنس والجمباز.

 

أجرى العلماء في جامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية أبحاث على 11000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 عامًا.

 

ووجدوا أن الأطفال الذين مارسوا الرياضات الجماعية مثل كرة القدم أو كرة السلة كانوا الخمس أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن لم يمارسوا الرياضة.

 

لكن الأطفال الذين تنافسوا حصريًا في الرياضات الفردية مثل الجمباز، التنس والمصارعة كانوا أكثر عرضة للقلق بنسبة 15 في المائة من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

 

وقال الباحثون إن اللعب مع الآخرين يعزز التكاتف ويغرس إحساسًا صحيًا بالمنافسة، في حين أن الرياضات الفردية قد تسبب المزيد من القلق بشأن الأداء.

 

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