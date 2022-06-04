عاجل
صحف السعودية: التجارة تصدر لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة في السوق المالية.. فتح التسجيل للحجّاج من داخل المملـكة.. أزمة الغذاء العالمية تكشف عن الحاجة لتطوير برامج وطنية وسياسات تكاملية عربية غير مرخصة.. الداخلية تداهم 4 مراكز لعلاج الإدمان فى الشرقية لسرعة الفصل في الطعون.. تعديل تشريعي جديد لتخفيف العبء عن محكمة النقض..تفاصيل استثمار عقاري.. مستريح يستولي على 30 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 4 يونيو 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”  أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 4 يونيو 2022، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين”  بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

سعر اللحم الجملي

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

 

الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت اللحم المفروم شعبة القصابين الجزارين الكندوز الكبدة البلدي أسعار اللحوم البلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 4 يونيو 2022

تويتر تعلن انتهاء فترة الانتظار التنظيمية لصفقة إيلون ماسك

نجم ايطاليا يرفض الانضمام لـ أرسنال مقابل 35 مليون إسترليني

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة بمركز جديد في الجيزة

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: ‏ربع مليون جنيه مكافأة الأسرة القرآنية الأولى هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

فيديو

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ