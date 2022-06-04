الأسباب والأعراض.. تعرف على الفرق بين داء السكري من النوعين الأول والثاني

يحدث كلا النوعين 1 و 2 من داء السكري عندما لا يستطيع الجسم تخزين واستخدام الجلوكوز بشكل صحيح ، وهو ضروري للطاقة، ثم يتجمع هذا الجلوكوز في الدم ولا يصل إلى الخلايا التي تحتاجه ، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، فيعتبر الجلوكوز هو الوقود الذي يغذي خلايا الجسم ، ولكن لدخول الخلايا يحتاج إلى مفتاح، الأنسولين هو هذا المفتاح.



الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 لا ينتجون الأنسولين ، لذلك لا يملكون الحل، لا يستجيب الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 للأنسولين كما ينبغي ، وفي وقت لاحق من المرض لا يصنعون ما يكفي من الأنسولين في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون هذا مثل وجود مفتاح مكسور، يمكن أن يؤدي كلا النوعين من مرض السكري إلى ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم.



الأعراض



على الرغم من أن العديد من أعراض مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 متشابهة ، إلا أنها تظهر بطرق مختلفة جدًا، لا تظهر الأعراض على العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لسنوات عديدة ، وغالبًا ما تتطور أعراضهم ببطء مع مرور الوقت، لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على الإطلاق ولا يكتشفون إصابتهم بالمرض إلا بعد ظهور المضاعفات.



تتطور أعراض داء السكري من النوع الأول بسرعة ، عادةً على مدار عدة أسابيع، يُعرف هذا النوع سابقًا باسم سكري الأحداث ، وعادة ما يتطور في مرحلة الطفولة أو المراهقة. ومع ذلك ، من الممكن الإصابة بمرض السكري من النوع 1 لاحقًا في الحياة.

إذا لم تتم السيطرة عليه ، يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 إلى أعراض مثل التبول المتكرر ، والشعور بالعطش الشديد ، والجوع الشديد ، والتعب الشديد ، وتشوش الرؤية ، والجروح أو التقرحات التي لا تلتئم بشكل صحيح، قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 أيضًا من التهيج وتغيرات الحالة المزاجية وفقدان الوزن غير المتعمد وقد يعانون أيضًا من التنميل والوخز في أيديهم أو أقدامهم.

الأسباب



قد يكون لمرض السكري من النوع 1 والنوع 2 أعراض متشابهة ، لكن الأسباب مختلفة، في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 ، يخطئ الجهاز المناعي بين خلايا الجسم السليمة والغزاة الأجانب، نتيجة لذلك يهاجم الجهاز المناعي خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها.



يحدث مرض السكري من النوع 2 في المقام الأول بسبب مشكلتين مترابطتين، أولاً تصبح خلايا العضلات والدهون والكبد مقاومة للأنسولين، نظرًا لأن هذه الخلايا لا تتفاعل بطريقة طبيعية مع الأنسولين ، فإنها لا تأخذ ما يكفي من السكر، مشكلة أخرى يمكن أن تكون أن البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم.



عوامل الخطر لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني



الأشخاص المصابون بأحد الوالدين أو الأشقاء المصابين بداء السكري من النوع 1 لديهم مخاطر أكبر للإصابة به بأنفسهم، عندما يتعلق الأمر بالعمر ، يمكن أن يظهر مرض السكري من النوع 1 في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين.

أنت معرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري ، أو ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم، أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو يعانون من السمنة ، أو لديهم الكثير من الدهون في البطن أو غير نشيطين بدنيًا معرضون أيضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فيما يتعلق بالعمر ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا هم أكثر عرضة لخطر الإصابة ، مقارنة بمن هم في سن أصغر، إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل ، وهو مرض السكري أثناء الحمل أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) ، فأنتِ أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2.



العلاج

لا يوجد علاج لمرض السكري من النوع 1، يحتاج كل شخص مصاب بداء السكري من النوع 1 إلى تناول الأنسولين، يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى فحص مستوى السكر في الدم باستخدام جهاز يسمى مقياس الجلوكومتر أربع مرات في اليوم لمعرفة كمية الأنسولين التي يجب تناولها، يعد اختبار سكر الدم جزءًا أساسيًا من إدارة مرض السكري من النوع 1 ، لأن المستويات يمكن أن ترتفع وتنخفض بسرعة.

يبدأ علاج مرض السكري من النوع 2 أيضًا بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية ، ويمكن أيضًا استخدام الأدوية عن طريق الفم لزيادة كمية الأنسولين التي يصنعها البنكرياس، بمرور الوقت إذا توقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين فقد يوصي طبيبك بحقن الأنسولين، قد يوصي طبيبك بفحص نسبة السكر في الدم من حين لآخر أو بشكل متكرر.

المصدر: timesofindia