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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. خضار رخيص يساعد على خفض مستوى السكر

السكري
السكري

يتطور مرض السكري عندما يفقد الجسم القدرة على امتصاص الجلوكوز، تتطلب هذه الحالة مراقبة دقيقة، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكنك الحفاظ على صحتك العامة، ومن أفضل الطرق للسيطرة على مرض السكري هو اتباع نظام غذائي.

يحدث داء السكري من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا التي تصنع الأنسولين ويدمرها. داء السكري من النوع 2 هو حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الأنسولين أو يكون غير قادر على استخدامه بفعالية.

يُعتقد أن السيطرة على مرض السكري من النوع 2 أسهل من داء السكري من النوع الأول، وأن النظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأطعمة مفيدة لمرضى السكر أكثر من غيرها.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة الجزيرة، أثبت البصل أنه من أصح الخضروات للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Environ Health Insights ، أن البصل "يخفض بشكل ملحوظ مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2".

وخلص العلماء إلى أن البصل "يمكن أن يستخدم كمكمل غذائي لإدارة مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني".

وجد علماء من جامعة نيوكاسل أن تناول كمية صغيرة من بروتين مصل اللبن قبل الوجبات يمكن أن يكون له تأثير مفيد على مستويات السكر في الدم.

 

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