أحدث الأسعار لـ 5 سيارات سيدان موديل 2022 و 2023 بالسوق المصري .. صور

يقدم السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة من موديلات 2022 و 2023 ومنها فئة السيدان الشهيرة، وااتي تلاقي اقبال كبيرًا من قبل محبي عالم السيارات، نسبة إلى ابعادها المتقاربة نسبيًا، ومساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى القتنيات التي تنفرد بها كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار 5 سيارات "سيدان" موديل 2022 و 2023 بعد الزيادات الاخيرة في السوق المصري.

أحدث اسعار 5 سيارات "سيدان"

1 – رينو لوجان موديل 2022

تحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ 90 حصانا، وعزم اقصى للدوران 131 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، ولكنه يتمكن من انتاج 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022

الفئة الأولى E1 بقيمة قدرها 265 ألف جنيه بدلاً من 260 ألف جنيه.

الفئة الثانية E2 بقيمة قدرها 275 ألف جنيه بدلاً من 270 ألف جنيه.

الفئة الثالثة E3 بقيمة قدرها 285 ألف جنيه بدلاً من 280 ألف جنيه.

الفئة الرابعة E3+ بقيمة قدرها 295 ألف جنيه بدلاً من 290 ألف جنيه.

أحدث اسعار 5 سيارات "سيدان"

2 - نيسان سنترا موديل 2023

تتسارع السيارة نيسان سنترا موديل 2023 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 118 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023

الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة قدرها 357.500 ألف جنيه بدلًا من 352.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة قدرها 375.500 ألف جنيه بدلًا من 370.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة قدرها 394.400 ألف جنيه بدلًا من 389.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة قدرها 398.400 ألف جنيه بدلًا من 393.400 ألف جنيه.

أحدث اسعار 5 سيارات "سيدان"

2 - هيونداي النترا HD موديل 2023

زودت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي، وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية.

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 325 ألف جنيه بدلًا من 319.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 332 ألف جنيه بدلًا من 326.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلًا من 339.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 349 ألف جنيه بدلًا من 343.900 ألف جنيه.

أحدث اسعار 5 سيارات "سيدان"

4 - نيسان صني موديل 2023

تمتلك السيارة نيسان صني موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، بالاضافة إلى الفئة الأولى من السيارة والتي تعمل عبر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023

الفئة الأولى مانيوال نيسان صني موديل 2023 بقيمة قدرها 243.400 ألف جنيه بدلًا من 238.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2023 بقيمة قدرها 264.500 ألف جنيه بدلًا من 259.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2023 بقيمة قدرها 278 ألف جنيه بدلًا من 273 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2023 بقيمة قدرها 289 ألف جنيه بدلًا من 284 ألف جنيه.

أحدث اسعار 5 سيارات "سيدان"

5 - هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تتمتع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، إلى جانب باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 295 ألف جنيه بدلًا من 290 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 305 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 311 ألف جنيه بدلًا من 306 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 321 ألف جنيه بدلًا من 316 ألف جنيه.