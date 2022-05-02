أبرز 5 سيارات SUV موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

تعتبر فئة الـ SUV واحدة من أبرز الاصدارات المطروحة داخل الاسواق العالمية والعربية، حيث تلاقي اقبال كبير من قبل محبي عالم السيارات، نسبة للعديد من المقاومات ابرزها المساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب مع الخلوص الارضي، بالاضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات SUV موديل 2022 بالسوق السعودي.

5 سيارات SUV موديل 2022

1 – ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

ويبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 69.999 ريال.

5 سيارات SUV موديل 2022

2 - هيونداي سانتافي موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي سانتافي موديل 2022 قوتها من محرك 2400 سي سي، بقوة 176 حصانا، و 226 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصانا، و 363 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.8 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي سانتافي موديل 2022 داخل السوق السعودي من 105 الف ريال حتى 162.250 ريال.

5 سيارات SUV موديل 2022

3 – كيا تلورايد موديل 2022

تتمتع السيارة كيا تلورايد موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3800 سي سي، قادر على ضخ 291 حصانا، و 355 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الحركة تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

ويتراوح سعر السيارة كيا تلورايد موديل 2022 داخل السوق السعودي بين 143.028 ريال و 158.274 ريال.

5 سيارات SUV موديل 2022

4 – هافال داجو موديل 2022

حصلت السيارة هافال داجو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 196 حصانا، و 325 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى تقنية الدفع الكلي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

وتبدأ أسعار السيارة هافال داجو موديل 2022 داخل السوق السعودي من 110.099 ريال حتى 125.049 ريال.

5 سيارات SUV موديل 2022

5 – رينو كوليوس موديل 2022

تتسارع السيارة رينو كوليوس موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 2500 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع انتاج 170 حصانا، و 233 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

ويتراوح سعر السيارة رينو كوليوس موديل 2022 بين 101.309 و 116.900 ريال سعودي.