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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات رينو ميجان موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة .. تفاصيل

اسعار فئات رينو ميجان
اسعار فئات رينو ميجان موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 خلال الايام القليلة الماضية، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 11 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

رينو ميجان موديل 2022

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT بتقنية الدفع الأمامي مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان موديل 2022

وتتمتع السيارة رينو ميجان موديل 2022 بمحرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

رينو ميجان موديل 2022

وترتكز السيارة رينو ميجان موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2711 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4632 مم، وبعرض يبلغ 1814 مم، و 1443 مم للارتفاع، مع 136 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لترًا، وخزان وقود بسعة 50 لترًا، الاضافة إلى جنوط رياضية، ومصابيح أمامية حادة المظهر.

رينو ميجان موديل 2022

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 395 ألف جنيه بدلاً من 384 ألف جنيه. 

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها  435 ألف جنيه بدلاً من 424 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 455 ألف جنيه بدلاً من 444 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلاً من 454 ألف جنيه.

الفئة الخامسة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 495 ألف جنيه بدلاً من 484 ألف جنيه.

الفئة السادسة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 535 ألف جنيه بدلاً من 524 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022
رينو ميجان موديل 2022 أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 أسعار السيارة رينو ميجان

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