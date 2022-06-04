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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوفد: كمال أبوعيطة تدخل في شأن الحزب وقسم الوفدين وكلامه مرفوض.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن حزب الوفد يكن كل الاحترام لكل التيارات السياسية في مصر ولا يتدخل في الشئون الداخلية للأحزاب، مشيرا إلى أن ما قيل من تصريحات للقيادي كمال أبو عيطة تدخل في الشأن الوفدي وليس غيره على حزب الوفد وقسم الوفدين الى وفديين أصلاء ومستوفدين.

وأضاف الدكتور ياسر الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يجوز للقيادي العمالي كمال أبو عيطة التدخل في الشأن الداخلي لحزب الوفد وتقسيم الحزب، ورد على تصريحه بأن حزب المحافظين هو حزب الأمة الجديدة قائلا: "الوفد كان وما يزال يمثل بيت الامة المصرية".

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أن تصريحات كمال أبو عيطة عن حزب الوفد اليوم مهاجمة وتقليل من قيمة حزب الوفد، متابعا: "هو بيضرب ويهاجم ويقلل من حزب الوفد ولا يستطيع أحد أن يقلل من حزب الوفد".

https://youtu.be/chW86w1VS1k

حديث القاهرة حزب الوفد القاهرة والناس قناة القاهرة والناس الإعلامية كريمة عوض حزب المحافظين الأمة المصرية التيارات السياسية

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