كيفية إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك أو حذفه نهائيا بأبسط الطرق

يساور الكثير من المستخدمين الشك بشأن خصوصيتهم على الإنترنت، وكذلك يريد البعض عزل أنفسهم لفترة مؤقتة أو دائمة عن ازعاج وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، وهناك طريقتان للتخلص من حساب فيسبوك Facebook حيث يمكنك إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا أو اختيار حذفه نهائيًا.

ويتمثل الاختلاف الأكبر بين حذف حساب فيسبوك وإلغاء تنشيطه في أنه إذا قمت بإلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك ، فيمكنك دائمًا إعادة تنشيطه لاحقًا ، ولكن إذا قمت بحذف حسابك على فيسبوك ، فسيتم حذف حسابك نهائيًا من فيسبوك بما في ذلك الصور والمنشورات والتعليقات، وغيرها ، وبحسب صحيفة The Economic Times فإنه يمكن تفعيل ذلك من خلال الآتي :

كيفية إلغاء تنشيط حساب الفيسبوك الخاص بك:

1: في الزاوية اليمنى العليا من Facebookفيسبوك ، انقر فوق حسابك.

2: حدد الإعدادات والخصوصية ، ثم انقر فوق الإعدادات والأمان.

3: انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك في العمود الأيسر، وعند استخدام تجربة Pages الجديدة ، إذا كان لديك حق الوصول إلى صفحة على فيسبوك : انقر فوق الخصوصية ، ثم انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك.

4: لإلغاء التنشيط ، انقر فوق إلغاء التنشيط والحذف.

5: قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق تحديد الخيار ثم النقر فوق "متابعة" إلى "إلغاء تنشيط الحساب".

كيفية حذف حساب الفيسبوك الخاص بك:

1: في الزاوية اليمنى العليا من فيسبوك، انقر فوق حسابك.

2: حدد الإعدادات والخصوصية ، ثم انقر فوق الإعدادات.

3: انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك في العمود الأيسر. عند استخدام تجربة Pages الجديدة ، إذا كان لديك حق الوصول إلى صفحة على فيسبوك: انقر فوق الخصوصية ، ثم انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك.

4: انقر فوق إلغاء التنشيط والحذف.

5: تابع إلى "حذف الحساب" بتحديد "حذف الحساب" ثم النقر فوق الزر "متابعة".

6: أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم انقر فوق الزر حذف الحساب لإزالة حسابك.

بعد حذف حسابك ، لن تتمكن من إعادة تنشيط حسابك. سيتم حذف ملفك الشخصي وصورك ومشاركاتك ومقاطع الفيديو وكل شيء آخر أضفته نهائيًا. لن تتمكن من استرداد أي شيء أضفته.

