عبدالله الباجا: قانون الأحوال الشخصية سيحافظ على تماسك الأسرة المصرية.. فيديو

قال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، إنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية بدأ منذ نحو شهر، موضحًا: "شرف لي أن الرئيس حملني أمانة هذه اللجنة، وتم التشكيل بالتنسيق مع وزير العدل عمر مروان وسيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية تجاهها".

وأضاف الباجا ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "بالأمس جرى تفعيل هذه التوجيهات، وأصبحت موجودة على أرض الواقع، وبدأ عملها على وجه دقيق جدا، وفي الماضي كنا نعاني من عشوائية التعديلات، أما الدول المجاورة فقد استقرّ قانون الأحوال الشخصية لديها رغم أننا سبقناها بأول قانون عام 1920م".

وتابع: "تم تشكيل اللجنة من الخبرات القانونية والقضاة المتميزين والملمين بالواقع والقانون، وسيكون هدف اللجنة حل المشكلات والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والأطفال هم غاية كل أب وأم، وغاية القانون أيضا".

