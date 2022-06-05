فوائد بالجملة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا

عندما تتناول الموز بشكل منتظم ، فإنها تساعد في الحفاظ على صحتك العامة وتحسينها .

وبعبارة أخرى ، فإن تناول موزة يوميًا هو بالتأكيد الطريق الصحيح للبقاء بصحة جيدة.

ووفقا لـ Medical News Today ، تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 422 ملليجرامًا من البوتاسيوم ، أي حوالي 9 بالمائة من الكمية التي يحتاجها الشخص البالغ يوميًا، ويساعد وجود مستويات كافية من البوتاسيوم في نظامك جسمك على الحفاظ على ضغط الدم منخفضًا والحفاظ على مستويات السوائل وتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى .

ولكن يمكن أن يسبب البوتاسيوم الزائد في النظام الغذائي بعض الآثار غير السارة ، بما في ذلك الغثيان وتشنجات العضلات أو آلام الصدر ، وفقًا لصندوق الكلى الأمريكي .

وفي الحالات القصوى ، يمكن أن يسبب البوتاسيوم الزائد نوبة قلبية - لذلك راقب دائمًا ما تتناوله ، وتذكر أن تسعى جاهدًا لتحقيق التوازن في نظامك الغذائي.

الموز لعلاج مشاكل البشرة

عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد كل ذلك بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز ، وخاصة المنغنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين. بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها بشرتك - حب الشباب والتجاعيد وجفاف الجلد - فإن تناول الموز يوميًا يمكن أن يساعدك من التخلص منه مشاكل البشرة.

تحسين مستوي الطاقة

يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ومنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم، ووجدت نتائج دراسة PLOS One 2012 على الرياضيين الذكور أن أولئك الذين يتزودون بالوقود بمشروب رياضي كل خمسة عشر دقيقة على عكس الموز والماء كان أداؤهم أسوأ بشكل عام في سباقات الدراجات لمسافات طويلة.

لذلك ، كان هناك ارتباط مباشر بين تناول الموز وزيادة مستويات الطاقة في الأداء.