خبير عقاري: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي هو المستقبل القادم بقوة في عالم البناء

أكد عمرو سليمان الخبير العقارى أن التحول الرقمى وآليات الذكاء الاصطناعى هى المستقبل القادم بقوة فى عالم البناء والعقارات.

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم إنه عندما نقوم حاليا بإنشاء مبنى يكون أول شيء نضعه نصب أعيينا هو كيفية إدارة هذا المبنى تكنولوجيا وكيفية التعايش مع آلياته التقنية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التى يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة والتى تدعم العمل المجتمعى.

وقال إن السعادة علم له معطياته ولكى يتم تطبيق ذلك فى القطاع العقارى يتم الأخذ بأساليب وعلوم العمل المجتمعى.

وأكد ضرورة وأهمية الأخذ بالتكنولوجيا فى تكوير القطاع العقارى مع الأخذ فى الاعتبار الوجه الآخر لها.

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