مسابقة لتعيين الأئمة والعمال .. وزير الأوقاف: نسعى لتوظيف ستة آلاف إمام وعامل.. ونختار أفضل الكفاءات بنزاهة.. والتنظيم الإدارة : هدفنا تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وزير الأوقاف في المؤتمر الصحفي بمركز إعداد القادة:

هدفنا اختيار أفضل الكفاءات بنزاهة وشفافية واضحة

الامتحانات صنعة وحرفة وتحتاج إلى خبراء متخصصين

وقد لمست حالة واسعة من الرضا بين الممتحنين

ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وهناك امتحانات شفوية بعد الامتحانات الإلكترونية بالتنسيق مع الأوقاف

عقد صباح اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز، وذلك بمركز إعداد القادة بمدينة نصر، بمناسبة بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإعلاميين والصحفيين.

وزير الأوقاف ورئيس جهاز التنظيم والإدارة

الشفافية والنزاهة

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهوده في تنظيم مسابقة إمام وخطيب بالأوقاف والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن ما يتم اليوم هو مجهود ضخم نتج عن تعاون وتنسيق بين وزارة الأوقاف وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهدف اختيار أفضل الكفاءات المناسبة للوظيفة.

وفيما يتعلق بالشفافية والحوكمة فقد راعت الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق أعلى درجات الشفافية، مؤكدًا أن ما يحدث الآن شيء مميز جدًا، وأن أئمة الوزارة قد أثبتوا كفاءة عالية، وقد شهدت بذلك المراكز الإسلامية بالدول الخارجية التي يبتعث إليها الأئمة، وذلك لأن الوزارة تراعي الشفافية والنزاهة لاختيار أفضل الكفاءات المناسبة لكل عمل.

وفي كلمته قدَّم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قدم شكره لفخامة رئيس الجمهورية لرعايته لهذه المسابقة.

جانب من الجولة

مسابقة لتعيين الائمة والعمال

وأوضح أن المسابقة ستتم خلال ثلاثة أعوام لتعيين ثلاثة آلاف إمام وثلاثة آلاف عامل، بتعيين ألف إمام وألف عامل كل عام بداية من هذا العام، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي، يرضي المواطن، مضيفًا أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس قد بلغ 15 ألفا و988 متقدمًا، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و 694 متقدمًا.

وأشار إلى أن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية يأتي في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وإعمالًا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

وقد تفقد وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، وقد شملت الجولة مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة، وقاعة المؤتمرات الكبرى والتي يتم فيها توجيه المتسابقين لكيفية التعامل مع الامتحانات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تفقدا قاعات الاختبارات المجهزة للمتسابقين، وكذلك قاعة التحكم المجهزة بأحدث أجهزة لمتابعة لجان الاختبارات، وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أنه قد لمس بنفسه حالة الرضا التام بين الممتحنين عن سير هذه الامتحانات.

وزير الأوقاف



البعد الإنساني

في سياق آخر، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البعد الإنساني أحد أهم جوانب البناء الإيماني ، فقد أولى ديننا الحنيف الجانب الإنساني عناية خاصة، فكرَّم الإنسان على إطلاق إنسانيته بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته ، فقال سبحانه : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ " ، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول :" يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ ربَّكم واحِدٌ، ألَا لا فَضْلَ لعَرَبيٍّ على عَجَميٍّ، ولا لعَجَميٍّ على عَرَبيٍّ، ولا لأحمَرَ على أسْوَدَ، ولا لأسْوَدَ على أحمَرَ إلَّا بالتَّقْوى، إنَّ أكْرَمَكم عندَ اللهِ أتقاكم ".

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه عندما حرَّم الإسلام قتل النَّفس حرَّم قتل كل نفس وأي نفس، وعصم كل الدماء فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ".

وبين أنه لم يقف البعد الإنساني في ديننا الحنيف عند هذا الحد من كف الأذى، إنما دعا إلى مراعاة جميع الأبعاد الإنسانية من الكلمة الطيبة، وإطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، وتفريج الكرب، وإفشاء السلام، إلى غير ذلك من الجوانب التي تدعم التواصل والتعايش الإنساني.

وأضاف: يعد جبر الخواطر من الأخلاق الإنسانية الرفيعة التي لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النقية، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " وإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا"، جبرًا لخاطرهم وتطييبًا لنفوسهم، ويقول سبحانه جابرًا لخاطر نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى".

جانب من الاختبارات

أعظم ألوان جبر الخاطر

وأوضح وزير الأوقاف، كان من دعاء نبينا (صلى الله عليه وسلم) بينَ السَّجدتينِ في صلاةِ اللَّيلِ : "ربِّ اغفِر لي وارحَمني واجبُرني وارزُقني وارفَعني "، يقول سفيان الثوري: " ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلي ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم"، وقديمًا قالوا : من سَارَ بينَ النَّاسِ جابرًا للخَواطرِ أدركَه لطف اللهُ في جَوفِ المَخاطر .

وقد حثنا ديننا الحنيف على الوقوف بجانب الآخرين وجبر خواطرهم فقال رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) : " مَن نَفَّسَ عن مُسلِمٍ كُرْبةً من كُرَبِ الدُّنيا، نَفَّسَ اللهُ عنه كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومَن يسَّرَ على مُعسِرٍ، يسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنيا والآخِرةِ، ومَن سَتَرَ على مُسلِمٍ، سَتَرَ اللهُ عليه في الدُّنيا والآخِرةِ، واللهُ في عَونِ العَبدِ ما كان العَبدُ في عَونِ أخيهِ".

وشدد أنه من أعظم ألوان جبر الخاطر جبر خاطر المحتاجين والضعفاء، فقد جاء أعرابيٌّ إلى سيدنا رسولِ اللهِ (صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ) فقال , دلَّني على عملٍ يُدخلُني الجنةَ قال : أطعمِ الجائعَ واسقِ الظمآنَ وأمرْ بالمعروفِ وانهَ عنِ المنكرِ فإن لم تُطِقْ فكفْ لسانَكَ إلا من خيرٍ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا".