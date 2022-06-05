100 مليون صحة.. كيف تحولت مصر لدولة خالية من فيروس سي؟

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه من المنتظر أن تُعلن منظمة الصحة العالمية قريباً عن خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن ذلك كان حلمًا كبيرًا.

وأضاف “عبدالغفار”، أن المبادرات الرئاسية في مجال الفيروسات الكبدية شهادة نجاح لمصر، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يصبح العالم خاليا من الفيروسات الكبدية في الفترة بين 2016 وحتى 2030، لكن الدولة المصرية أخذت على عاتقها هذا التحدي وسبقنا العالم بشكل كبير.

وتابع "لم نتصور أن نتحول من دولة تتربع على قمة أعداد المرضى بفيروس سي ومضاعفاته التي تؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والدولة، إلى دولة تترقب إعلان خلوها من هذا الفيروس".

وأشار إلى أن مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تساهم في تدريب الكوادر وتوفير أحدث العلاجات، وتؤثر بشكل كبير في علاج المصابين بهذا المرض، وخلال أسبوع واحد وصلنا لـ 500 مريض لإجراء الكشف والتحاليل لكي نطمئن على حالتهم للتعامل السريع حال ثبوت الإصابة وضمان الشفاء، وشدد على تقديم العلاج بالمجان للمريض المصري.

وأضاف أن مصر تبنت 11 مبادرة رئاسية تتعامل مع كافة المراحل العمرية بجميع المحافظات بإجمالى 86 مليون مواطن مستفيد من المبادرات الرئاسية بإجمالى تكلفة 19 مليارا و35 مليون جنيه.

وأوضح "عبد الغفار"، أننا نفتخر فى مصر بأننا من الدول التى كانت تعانى فى السابق من فيروس سى ونجحنا مؤخرا فى إعلان مصر خالية من فيروس سى بفحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن ما نشهده اليوم حل سريع يستطيع أن يحسن من جودة الحياة، لافتاً إلى أن العائد من وراء كل هذه المبادرات الصحية هو وجود قائمة عمليات على مدار اليوم وفرص كبيرة لتدريب الأطباء على مستوى التخصصات، بالإضافة إلى تخفيف المعاناة.

وأضاف عبد الغفار، أن مصر تقدمت من خلال منظمة الصحة العالمية بملف متكامل لأنها فى طريقها للحصول على خلوها من الفيروسات الكبدية، وإن افريقيا تمثل 16.7% من إجمالي سكان العالم، منوها عن أن هناك تحديات تواجه أفريقيا ومصر أيضا لكونها جزء من القارة.

وتابع خالد عبد الغفار، انه نواجه الكثير من التحديات التي تؤثر بالسلب على الخدمات الصحية لكل المواطنين على مستوى القارة، مثل التعليم والزيادة السكانية والفقر والصراعات وعدم الاستقرار السياسي.

وشدد، على أن الخدمات الصحية لا تعتمد فقط على المستشفيات والكوادر الطبية، ولكنها منظومة متكاملة تبدأ من التعليم والاستقرار السياسي والاقتصادي، منوها عن أن أفريقيا بها ما يقارب من 490 مليون مواطن يعاني من الفقر المدقع.

وأطلقت الحكومة وتحديداً 30 سبتمبر 2018 مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس C ، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصرى، للقضاء على فيروس C تلك الرؤية التي تبناها الرئيس، بتخفيف ألم أكباد المصريين، وتحول مصر من دولة الأكثر إصابة في العالم بفيروس سي إلى دولة خالية من الفيروس.

وقبل أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملته 100 مليون صحة للكشف وعلاج فيروس C والأمراض غير السارية، والتي تعد بمثابة أمل وطوق نجاة للمصريين، كان هناك بعض الخطط التي سبقتها، والتي من أبرزها توفير العلاج وتوطين صناعة دواء فيروس سي في مصر لنجد العلاج في متناول الجميع بعدما كان تكلفته في الماضي تصل إلى آلاف الدولارات.





أهداف المبادرة



استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة فيروس C الالتهاب الكبدى (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.

كما أتاحت المبادرة فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض التى تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها.





تشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرة القضاء علي فيروس C



تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة تضم نحو 5484 فردًا، حيث يتكون كل فريق من 3 أفراد، عضو طبى، وتمريض، ومدخل بيانات، ويعمل كل فريق على فترتين، لاستقبال 60 مواطنًا خلال فترة العمل الواحدة، وإجراء فحص فيروس سى، والأمراض غير السارية، وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

تم تخصيص نحو 1412 مقرًا لإجراء الحملة، منها وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب، وغيرها، وما تم إتاحته بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتوفير 3108 أجهزة كمبيوتر وتابليت لاستخدامها فى الحملة،

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح .





مراحل تنفيذ المبادرة









المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وتضمُ 9 محافظات، هى جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط .





المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة، هى شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر .





المرحلة الثالثة ما بين مارس وإبريل 2019، وتضم 7 محافظات، وهى الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.





آليات التواصل مع الحملة





حددت الحملة آليات للتواصل معها، منها تدشين موقع إلكترونى (www.stophcv.eg )، وإطلاق خط ساخن للمبادرة هو (15335)، إلى جانب إرسال نحو 50 مليون رسالة نصية قصيرة للتعريف بالحملة وأماكن إجراء المسح.





دورة العمل بنقاط المسح، تبدأ بتقدم المواطن بالرقم القومى السارى حيث يتم تسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، ثم يتم عمل تحليل فيروس سى والسكر العشوائى، كما يتم قياس ضغط الدم والوزن والطول، ويتم تسجيل النتائج على كارت المتابعة الخاص بالمواطن والبرنامج الخاص بالوحدة، أإذا كان فيروس سى إيجابيًا يتم الحجز فى مركز العلاج التابع للوحدة إلكترونيًا، وكتابة اسم الوحدة والميعاد على الكارت، وتسليمه للمواطن لعمل التحليل التأكيدى وتلقى العلاج مجانا حال الاحتياج، وإذا تجاوزت نتائج تحليل السكر وقياس الضغط المعدلات المطمئنة، يتم تحويل المريض على أقرب مركز علاج ويتم التدوين على الكارت وتوجيهه نحوها لعمل الفحوصات التأكيدية وصرف العلاج مجانًا.





نتائج الحملة







ونجحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)، حملة قومية، نجحت خلال 7 أشهر فقط في فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج 2.2 مليون مريض بالتهاب الكبد الوبائي سي، مؤكدة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بأكثر من 92٪ سنويًا.









مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود مصر في القضاء على فيروس سي و الأمراض المزمنة

وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، د.تيدروس أدهانوم، الثلاثاء 28 يوليو 2020، بالإنجاز الذي حققته مصر في مواجهة الالتهاب الكبدي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة