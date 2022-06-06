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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المؤتمر العربي للرياضة والقانون يناقش أزمات العقود وتسوية المنازعات.. فيديو

اشرف صبحي
اشرف صبحي

عرض برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " تقرير  عن المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذى يناقش أزمات العقود وتسوية المنازعات.

ومن جانبه قال اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن الرياضة ترتبط ببعضها عن طريق رياضة البطولة وهي الخريطة الدولية للرياضة وتبدا باللجنة الأولمبية الدولية ويليها اللجان المحلية في كل دولة .

واضاف اشرف صبحي ، إن اللجنة الوطنية لها دور في مباشرة الأشراف الفني للمواثيق الأولمبية داخل الدولة وفي حال تنظيم البطولات ، مشيرا إلي أن الاتحادات الدولية يليها الاتحادات الوطنية في كل دولة التي تتطبق نظيم وقواعد الاتحادات و أشكال الأندية تختلف من دولة لدولة .

الشباب والرياضة وزير الشباب أشرف صبحي اللجنة الاولمبية تسوية المنازعات الرياض مصر اللجنة الوطنية

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