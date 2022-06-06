المؤتمر العربي للرياضة والقانون يناقش أزمات العقود وتسوية المنازعات.. فيديو

عرض برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " تقرير عن المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذى يناقش أزمات العقود وتسوية المنازعات.

ومن جانبه قال اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن الرياضة ترتبط ببعضها عن طريق رياضة البطولة وهي الخريطة الدولية للرياضة وتبدا باللجنة الأولمبية الدولية ويليها اللجان المحلية في كل دولة .

واضاف اشرف صبحي ، إن اللجنة الوطنية لها دور في مباشرة الأشراف الفني للمواثيق الأولمبية داخل الدولة وفي حال تنظيم البطولات ، مشيرا إلي أن الاتحادات الدولية يليها الاتحادات الوطنية في كل دولة التي تتطبق نظيم وقواعد الاتحادات و أشكال الأندية تختلف من دولة لدولة .