طريقة عمل الايس كريم بطعم الموز

يعد الأيس كريم من أهم الأطعمة التى يحبها الكبار والصغار خاصة فى فصل الصيف حيث تعمل على ترطيب الجسم بشكل فعال ومذاقها لذيذ.

نقدم لكم طريقة عمل الأيس كريم بنكهة الموز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الأيس كريم بطعم الموز

موز مثلج

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودره

2 ملعقة كبيرة زبدة

شيكولاتة مبشورة

فستق

طريقة عمل الأيس كريم الأصفر

* ضعي الموز المثلج مع كوب اللبن والسكر والزبدة في كبة كهربائية واخفقيهم جيدا

* ضعي الخليط في كاسات التقديم وزينيه بالشيكولاتة المبشورة ثم غطيه

*ضعي الآيس كريم في الفريزر لحين التقديم ويمكن ان يزين بالفستق.

