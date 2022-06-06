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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد جاد: تشكيل لجنة مختصة في قضايا الأسرة هدفه استقرار المجتمع.. فيديو

محمد جاد
محمد جاد

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج صباح البلد، إن الرئيس السيسى وجه بتشكيل لجنة قضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.

 

وأضاف "جاد"، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا الموضوع  فى غاية الأهمية يحتاج تضافر من كل مؤسسات المجتمع حتى نراعي كل أطراف الأسرة الزوج والزوجة والأبناء.

 

وأشار محمد جاد، إلى أن هدفنا الوصول إلى الاستقرار المجتمعى فى كيان الأسرة المصرية.  

 

وفى سياق آخر، وجهت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية والتقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمرأة والأسرة المصرية، خاصة مع تشكيل لجنة مكونة من خبرات قانونية وقضائية للقضاء على النزاعات الأسرية.

 

وتابعت أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي حريص على دعم المرأة، وتحقيق المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، مضيفة أنها تقدمت بمشروع قانون في محاولة لتقليل التفكك الأسري، من خلال إقرار الزوج في وثيقة الزواج حالته الاجتماعية، وعلى الموثق إخبار الزوجة بهذا الأمر، وبعد ذلك تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى، وإعلامها بزواج الزوج، وفي هذه الحالة يحق للزوجة الاستمرار أو الطلاق مع الحصول على كامل الحقوق.

 

وأضافت أن مشروع القانون الذي تقدمت به ينص على توثيق الطلاق في المحكمة، لإثبات وقوع الطلاق البائن، كما نص مشروع القانون على سرعة تنفيذ النفقة المؤقتة خلال 60 يومًا، ولا تقل النفقة عن 1500 جنيه.

محمد جاد الرئيس السيسي محاكم الاسرة برنامج صباح البلد الأسرة المصرية

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