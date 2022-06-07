اصدار خاص من فولكس فاجن Golf R احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

استطاعت شركة فولكس فاجن الألمانية أن تحتل مكانة قوية داخل اسواق السيارات العالمية، لما تقدمة من طرازات متنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الكروس اوفر الرياضية، أو سيارات الهاتشباك وعلى رأسها عائلة جولف الشهيرة

اصدار خاص من فولكسفاجن "Golf R" احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

اصدار خاص من فولكسفاجن "Golf R" احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

اصدار خاص من فولكسفاجن "Golf R" احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

وبمناسبة مرور 20 عامًا من انطلاق السيارة Golf R اطلقت فولكس فاجن اصدار خاص من تلك الايقونة يحمل اللقب 20 Years وذلك احتفالًا بهذه المناسبة، والتي تتعلق بأحد اكثر الاصدرات شهرة من فئة الهاشتباك بين اسطول الصانع الالماني المخضرم.

اصدار خاص من فولكسفاجن "Golf R" احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

تحمل السيارة فولكس فاجن Golf R بنسختها الخاصة العديد من شعارات 20 Years، بالاضافة إلى علامة R المميزة والتي ترمز لهذه الحزمة، بينما تعتمد على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز مع عجلات 19 بوصة، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، مع سبويلر خلفي انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.

اصدار خاص من فولكسفاجن "Golf R" احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

ودعمت السيارة 20 Years من Golf R بالعديد من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، ومقاعد رياضية من جلد نابا الفاخر، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية، وحساسات حركة خارجية مع منظومة عادم ثنائية الأداء، بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 333 حصانا، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز DSG مزدوجة القابض.