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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالفيديو.. العثور على جثة سيدة ملقاة من الطابق السادس في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة عقب سقوط من الطابق السادس بأحد الأبراج السكنية للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه  بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المذكور .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للفحص البلاغ .

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كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي المحلة العام .

 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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