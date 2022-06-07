الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

بعد معاناة شهدها العالم مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، التي خلفت ملايين الإصابات والوفيات حول العالم، يحذر الخبراء من تزايد انتشار الفيروسات المختلفة خلال السنوات القادمة وأن هناك حاجة إلى مراقبة أفضل للبقاء في طليعة مسببات الأمراض الجديدة المحتملة.

دفع تفشي جدري القرود مؤخرًا إلى جعل الباحثين يسعون جاهدين لمعرفة كيفية انتشار الفيروس المعدي النادر في البلدان، بما في ذلك كندا، التي لم تسجل أية إصابات به من قبل.

وفي الوقت نفسه، أثارت حالات التهاب الكبد الحاد الوخيم لدى الأطفال مخاوف في العديد من البلدان.

ووفقًا لصحيفة جلوبال نيوز، صرحت الدكتورة تيريزا تام، كبيرة مسئولي الصحة العامة في كندا خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "يجب أن نكون مستعدين قدر المستطاع، مما يعني تعزيز قدرة الصحة العامة العالمية من أجل مواجهة الأوبئة الجديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد الوبائي".

يصرح الخبراء بأن تغير المناخ وزيادة التفاعل بين الإنسان والحياة البرية من العوامل المساهمة عندما يتعلق الأمر بظهور الفيروسات، التي هي "من صنع الإنسان إلى حد كبير".

هذا هو السبب في أن تفشي الأمراض المتوطنة أصبح أكثر استمرارًا وتكرارًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).