طريقة عمل مربى المشمش بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مربي المشمش بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز وبشكل آمن.



المقادير

½ كيلو مشمش أو اكتر

كوب سكر للنص كيلو

ملعقه صغيره ليمون

طريقة التحضير



يغسل المشمش، ويفصص، ونضع السكر عليه ويترك فى الثلاجة ليلة كاملة.

نضع كوب سكر للنصف كيلو مشمش، وهذه المقادير مضبوطة ولكن يمكن إضافة السكر حسب الرغبة.



نضع المشمش المنقوع على نار هادئة حتى الغليان وتنشل الرغوة البيضاء من على الوجه وتترك المكونات 10 دقائق على نار هادئة إلى أن نلاحظ عدم وجود اى طن الرغوى على الوجه ويضاف عصير الليمون ويرفع من على النار.

نتركها بتبرد بشكل جيد ثم تعبأ فى برطمانات نظيفة وتحفظ فى الثلاجة.