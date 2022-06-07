في موسمه.. طريقة عمل كمبوت المشمش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كمبوت المشمش بمذاق أفضل من الجاهز وبعيدا عن أضرار المواد الحافظة.

المكونات:



كيلوجرام من المشمش

٤ كوب ماء.

٢ كوب سكر.

م ك عصير الليمون.

طريقة التحضير



نقسمه الي نصفين حبات المشمش

نضعها في برطمان بايركس

ونجهز خليط السكر مع الماء وعصير الليمون علي النار حتي يذوب تمام ويصب علي المشمش داخل البرطمان حتي يغطي حبات المشمش ونغلق البرطمان البايركس جيدا ويكون مخصص لتحمل الحرارة

ونبدء بوضع البرطمان داخل وعاء به ماء وعلي النار حتي يغلي لمده 25دقيقه ولا يصل الماء الا لتلتين البرطمان

نغلق النار ونترك الماء حتي يبرد ثم نخرج البرطمانات وبعد أن تنشف وتوضع في دولاب المطبخ معقمه وغليها ساعد في خروج كل الهواء من البرطمان واغلق جيدا ويصلح لمده عام .