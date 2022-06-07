لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

مشاجرة اللبيني .. نشبت مشاجرة بين مجموعة من حراس العقارات بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة بإصابة خطيرة، بعدما تلقى ضربة على رأسه من أحد الأشخاص باستخدام «إكصدام سيارة»، ودخوله إلى العناية المركزة بمستشفى الهرم.

مشاجرة فيصل

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتتولى النيابة العامة التحقيق، وجارٍ ضبط باقي طرفي المشاجرة.

وللمزيد حول حوادث المشاجرات وكيف تدخل أمن الجيزة لضبط طرفي المشاجرة شاهد الفيديوجراف التالي: