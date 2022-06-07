عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

مشاجرة اللبيني فيصل
مشاجرة اللبيني فيصل

مشاجرة اللبيني .. نشبت مشاجرة بين مجموعة من حراس العقارات بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة بإصابة خطيرة، بعدما تلقى ضربة على رأسه من أحد الأشخاص باستخدام «إكصدام سيارة»، ودخوله إلى العناية المركزة بمستشفى الهرم. 

مشاجرة فيصل

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتتولى النيابة العامة التحقيق، وجارٍ ضبط باقي طرفي المشاجرة. 

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

كل طلباتك مجابة.. محمد صلاح يلبي نداء مشجع مصري لعلاجه "فيديوجراف"

وللمزيد حول حوادث المشاجرات وكيف تدخل أمن الجيزة لضبط طرفي المشاجرة شاهد الفيديوجراف التالي:  

مشاجرة اللبيني مشاجرة فيصل حوادث امن الجيزة المشاجرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

بسبب منخفض الهند الموسمي .. مصر تتعرض لموجة حارة قوية تبدأ غداً

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

موضوعات متعلقة

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

خالد عليش بعد الحكم برؤية طفلته: هل يريح الأم وأصحابها إني ماشوفش البنت "فيديوجراف"

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

تسجيل الإصابة الثالثة بـ جدري القرود في إسرائيل

حرب سلايف.. ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون بـ حركة غريبة

زيلينسكي: عقوبات الغرب لا تؤثر على روسيا

المشاط: برنامج التمكين للمرأة يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

الأوقاف: أخطر تحدٍ يواجهنا اليوم هو الاستخدام السياسي للجماعات المتطرفة

الجبالي خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: مدينة الإنتاج تقدم كافة التسهيلات للأشقاء العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ