رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.

زيارة رئيس هيئة الاستثمار إلى قطر

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

للمزيد حول تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى الدوحة عاصمة قطر لبحث الاستثمارات القطرية بمصر شاهد الفيديوجراف التالي: