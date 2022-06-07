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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار في الفرن

طاجن لحمة بالخضار
طاجن لحمة بالخضار

يعد طاجن اللحمة بالخضار من أشهى الأكلات التى يحبها معظم المصريين والعرب حيث أنها تمنح الجسم قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة مما يجعل الإنسان يشعر بالقوة والنشاط 

نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار فى الفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة المفرومة 


مقادير طاجن اللحمة بالخضار
لحمة مكعبات 
بطاطس مكعبات 
كوسة حلقات 
فاصوليا خضراء 
بصل مفروم 
عصير طماطم 
سمنة
فلفل رومي 
ثوم مفروم 
ملح 

فلفل اسود
بهارات

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار
*في حلة على النار ضعي السمنة حتى تسيح ثم شوح فيها البصل مع القليل من الملح والفلفل الاسود وضعي عليهم اللحمة وقلبيها واتركيها حتى تنضج
* ضيفي عصير الطماطم على الخليط وغطي الحلة وانتظري حتى يغلي الخليط قليلا ثم ضيفي قليل من البهارات
* شوحي الثوم في القليل من السمنة وضيفي الملح والفلفل الاسود وقطعي الفلفل الرومي وضيفيه في الطاسة وقلبيه
* ضيفي البطاطس ثم ضيفي الكوسة والفاصوليا وقلبيهم للتشويح وغطيهم بورقة فويل واتركيهم قليلا
ثم ضعي الخضار في طاجن ثم اللحمة بالصلصة وادخلي طاجن اللحمة بالخضار في الفرن وانتظري حتى النضج.

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