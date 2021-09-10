عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق مميز .. طريقة عمل طاجن لحم بالخضار للشيف شربيني

لحم بالخضار
لحم بالخضار

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل  طاجن لحم بالخضار لأنه من أكثر الأكلات الشعبية فى البيوت المصرية ويمنح الجسم قدر كبير من الشعور بالشبع والطاقة.


نقدم لكم طريقة عمل  طاجن لحم بالخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

وصفة جديدة .. طريقة تحضير طاجن لحم بالبطاطس والزيتون

100 جرام كفاية.. استشاري تغذية تكشف مخاطر الإفراط فى تناول لحم الضأن


مقادير طاجن لحم بالخضار


لحم مكعبات 

كوسة 

بطاطس 

جزر 

بصل 

كرات 

كرفس 

فلفل حار 

ورق لورا 

حبهان 

ثوم 

طماطم 

بهارات 

ملح 

فلفل أسود 

زيت 

مكعب مرقة 


طريقة عمل طاجن لحم بالخضار


* قطعي البصل مكعبات متوسطة ثم ضعيه مع زيت في طاسة على النار ومعه مرقة وضيفي الحبهان وورق اللورا ثم مكعبات اللحم

* افرمي الثوم والكرات والكرفس والفلفل الحار وضيفي الخليط المفروم الى الطاسة وقلبيه جيدا مع إضافة ملح وبهارات وفلفل أسود.

* افرمي الطماطم ثم ضيفيها الى الطاسة مع قليل من الماء واتركي الخليط ليغلي وقطعي الكوسة والبطاطس والجزر تقطيعه متشابهة 

* واقليها في زيت غزير ساخن ثم ضيفيها الى الطاسة واتركيها لتغلي مرة وانقلي الخليط الى طاجن فرن وادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها ثم قدمي طاجن لحم بالخضار.

طاجن لحم بالخضار طريقة عمل طاجن لحم بالخضار الاكلات الشعبية لحم بالخضار الشيف الشيف شربينى

موضوعات متعلقة

سبب خطير وغير متوقع لتورم القدمين.. اكتشفه

طريقة عمل كيك اللوز مع كريمة زبدة الليمون

زى المحلات .. طريقة عمل شوربة السي فود

للتورتة والجاتوه.. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية للشيف حسن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء اللبناني: سنتعامل مع جميع الدول باستثناء إسرائيل

شيفروليه سلفرادو 1500 موديل 2022 بتقنيات جديدة لمنافسة فورد F 150

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 10-9-2021

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

أئمة السودان: برامج الأوقاف لا غنى عنها لكل داعية أو مثقف عصري

نجيب ميقاتي باكيا بعد تشكيل الحكومة: نسعى لاستعادة عز وازدهار لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

وفاه أحد ضحايا المنزل المنهار بطنطا بسبب انفجار خط غاز

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ