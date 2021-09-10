بمذاق مميز .. طريقة عمل طاجن لحم بالخضار للشيف شربيني

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل طاجن لحم بالخضار لأنه من أكثر الأكلات الشعبية فى البيوت المصرية ويمنح الجسم قدر كبير من الشعور بالشبع والطاقة.



نقدم لكم طريقة عمل طاجن لحم بالخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاجن لحم بالخضار



لحم مكعبات

كوسة

بطاطس

جزر

بصل

كرات

كرفس

فلفل حار

ورق لورا

حبهان

ثوم

طماطم

بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت

مكعب مرقة



طريقة عمل طاجن لحم بالخضار



* قطعي البصل مكعبات متوسطة ثم ضعيه مع زيت في طاسة على النار ومعه مرقة وضيفي الحبهان وورق اللورا ثم مكعبات اللحم

* افرمي الثوم والكرات والكرفس والفلفل الحار وضيفي الخليط المفروم الى الطاسة وقلبيه جيدا مع إضافة ملح وبهارات وفلفل أسود.

* افرمي الطماطم ثم ضيفيها الى الطاسة مع قليل من الماء واتركي الخليط ليغلي وقطعي الكوسة والبطاطس والجزر تقطيعه متشابهة

* واقليها في زيت غزير ساخن ثم ضيفيها الى الطاسة واتركيها لتغلي مرة وانقلي الخليط الى طاجن فرن وادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها ثم قدمي طاجن لحم بالخضار.