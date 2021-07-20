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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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100 جرام كفاية.. استشاري تغذية تكشف مخاطر الإفراط فى تناول لحم الضأن

لحم ضانى
لحم ضانى

قالت الدكتورة بسمة ياسر استشاري تغذية بالمركز القومى للبحوث، إن المواطنين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم على مدار 4 أيام خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يسبب سمنة مفرطة ومشاكل صحية. 
 

وأضافت الدكتورة بسمة ياسر استشاري تغذية بالمركز القومى للبحوث، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشخص يحتاج 100 جرام فقط من لحوم الأضاحى وليس كما يفعل البعض بتناول كميات كبرى من لحم الضأن الذى يحتوي على دهون عديدة وبروتينات أقل.

 

ولفتت إلى أن  100 جرام من لحم الضأن يحتوى على 19 جراما فقط من البروتين، بخلاف لحم الأبقار أو العجول الذى يحتوى على 29 جراما من البروتين، مشيرة إلى أن الإفراط فى تناول دهون اللحم يسبب الضغط المرتفع بالإضافة لمشاكل فى الكلى والكبد.


وأوضحت الدكتورة بسمة ياسر استشاري تغذية بالمركز القومى للبحوث أن الإفراط فى تناول لحوم الضأن يسبب أمراض النقرس وهشاشة العظام، ونصحت بتناول اللحوم المشوية لمدة طويلة لاستخلاص جميع الدهون بها، بالإضافة إلى طبق سلطة كبير والحرص على تناول المياه، ومشروبات ليمون وبرتقال وممارسة الرياضة على مدار اليوم.

 

استشاري تغذية المركز القومى للبحوث عيد الأضحى لحم الضأن سمنة مفرطة

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