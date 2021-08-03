وصفة جديدة .. طريقة تحضير طاجن لحم بالبطاطس والزيتون

قدم الشيف يسري وصفة تحضير طاجن لحم بالبطاطس والزيتون من خلال برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء .
طاجن لحم بالبطاطس والزيتون:
1 ك لحم قطع
نصف كيلو بصل شرائح
كيلو بطاطس
ثمرة طماطم مبشورة
ثمرة فلفل حار
كوب زيتون اخضر
1 م ك زعتر
3 م ك زيت زيتون
وفى سياق اخر،مقادير وصفة تحضير صينية إفطار عيد الأضحى وفقاً لما قاله الشيف يسري:
كيلو سجق شرقي
كيلو كبدة بلدي
قطعة لية مكعبات
2 ثمرة فلفل أخضر
2 ثمرة فلفل أحمر حار
3 ثمرة طماطم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 ثمرة بصل
ملح وفلفل
كمون
كزبرة
بهارات لحم
3 معالق كبيرة صويا صوص
زيت
سمن