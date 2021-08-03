وصفة جديدة .. طريقة تحضير طاجن لحم بالبطاطس والزيتون

قدم الشيف يسري وصفة تحضير طاجن لحم بالبطاطس والزيتون من خلال برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء .

طاجن لحم بالبطاطس والزيتون:

1 ك لحم قطع

نصف كيلو بصل شرائح

كيلو بطاطس

ثمرة طماطم مبشورة

ثمرة فلفل حار

كوب زيتون اخضر

1 م ك زعتر

3 م ك زيت زيتون

وفى سياق اخر،مقادير وصفة تحضير صينية إفطار عيد الأضحى وفقاً لما قاله الشيف يسري:

كيلو سجق شرقي

كيلو كبدة بلدي

قطعة لية مكعبات

2 ثمرة فلفل أخضر

2 ثمرة فلفل أحمر حار

3 ثمرة طماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ثمرة بصل

ملح وفلفل

كمون

كزبرة

بهارات لحم

3 معالق كبيرة صويا صوص

زيت

سمن