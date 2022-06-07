السجن المشدد لـ 53 متهما في أحداث شغب العدوة شمال المنيا

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات المنيا، بالسجن المُشدد ما بين 3 : 15 عامًا علي 53 متهما وتغريمهم 4 ملايين و1010 جنيهات قيمة التلفيات لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف وأقتحام وحرق مركز شرطة العدوة عقب فض إعتصام رابعة العدوية، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مركز شرطة العدوة".

وبرأت المحكمة، في جلستها اليوم الثلاثاء، 5 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات، وهم: رفعت.ع، ورمضان.ش، وأحمد.م، وأحمد.ا، ومحمد.م.

وقررت المحكمة، تخفيف عقوبة السجن المشدد 3 سنوات إلى العادي على المتهم أحمد.ع.ا.



وشهد مركز العدوة أحداث عنف وشغب عقب فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف شهر أغسطس من عام 2013 وطالت أعمال التخريب والحرق منشآت شرطية ومباني حكومية وتم قطع طرق المواصلات، بقصد أحداث حالة من البلبة وتكدير الأمن والسلم العام، وتم تحديد عدد كبير من التهمين وإحالتهم إلي النيابة العامة المحتصة التي إحالتهم إلي محاكم الجنايات.



كما شهدت معظم مراكز المنيا أحداث فوضي وشغب ومظاهرات معادية للدولة عقب فض إعتصامات إنصار الرئيس المعزول "مرسي"، ونال مركز مطاي نصيب كبير من أعمال التخريب طالت مركز الشرطة بالإضافة إلي مراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، حيث تم إستهداف دور العبادة المسيحية والمحاكم ومجالس المدن وتم قطع الطرق لإحداث فوضي وتكدير الأمن والسلم العام وجري إلقاء القبض علي عدد كبير من المتهمين إحالتهم إلي المحاكم الجنائية خلال أعوام 2014و2015، 2016.