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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة ميدانية موسعة لمحافظ الفيوم بعددٍ من شوارع وأحياء المدينة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال الرصف والتطوير والتجميل التي يجري تنفيذها بعددٍ من الشوارع والمناطق والأحياء بمدينة الفيوم، وكذا الوقوف على مستوي حالة النظافة العامة بالمدينة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس محمد عبدالرازق حبيب مسئول مشروعات هيئة الطرق والكباري بالفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد الشارع المجاور لمبني شرطة النجدة بطول 400 متر، حيث تم الانتهاء من أعمال وضع طبقة الأساس، وطبقة تشريب مادة البيتومين، تمهيداً لرصف الشارع، ووجه المحافظ بضرورة عمل قواعد خرسانية لأعمدة الإنارة الموجودة بالشارع قبل أعمال الرصف.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بشارع بطل السلام، تمهيداً لرصف وتجميل الشارع بالكامل بطول 1,4 كيلو متر، حيث تشمل الأعمال رصف الشارع وتركيب البلدورات وتجميل الحديقة الوسطي، ووجه المحافظ المهندس والمقاول القائم بتنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مضغوط، لرفع نواتج الحفر بالشارع بنهاية الأسبوع الحالي، والانتهاء من ضبط مناسيب الشارع ووضع طبقة الأساس والسن، وطبقة الأسفلت الأولى قبل يوم 20 يونيو الجاري، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة تقسيم سليم بباغوص، والمنطقة المحيطة بمبني حي الجون، ووجه المحافظ بتعلية المطابق والغرف الخاصة بصرف مياه الأمطار، وسرعة الانتهاء من تركيب البلدورات، ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة.

كما تفقد الأعمال الانشائية التي يجري تنفيذها بمبني الحملة الميكانيكية والورش التابع لمجلس مدينة الفيوم، والتي تشمل عمل مظلات للسيارات والمعدات ومبني إداري من دور واحد وسور خارجي، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بالمبني بنهاية الأسبوع المقبل.

وتفقد "الأنصاري" أعمال وضع طبقة السن وتركيب الانترلوك والبلدورات بشارع بحر تنهلة أمام مجمع المصالح، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في مواعيدها المقررة، كما تفقد شارع "الشهيد أحمد علاء" أمام مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وخلال التفقد رصد محافظ الفيوم، وجود كشك قديم ووجه برفعه، كما رصد وجود "كارافان" مخالف لكراسة الشروط، ووجه المحافظ رئيس المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رئيس مدينة الفيوم، لإلغاء الترخيص ورفع كافة الاشغالات الموجودة بجوار الكارافان، كما رصد المحافظ قيام مجموعة من أصحاب معارض السيارات، بوضع سياراتهم على الرصيف الذي تم تطويره بالانترلوك بشكل دائم، ووجه المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المعارض.

كما تفقد "الأنصاري" أعمال التطوير والتجميل التي يجري تنفيذها بشارع السد العالى بمنطقة كيمان فارس، ووجه بتعلية البلدورات والانتهاء من الرصف وكافة الأعمال بالشارع في أسرع وقتٍ، باعتبار الشارع كأحد المحاور المرورية الهامة، مشدداً على ضرورة توصيل المرافق وتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية قبل رصف الطرق، وذلك منعاً لإعادة الحفر مرة أخري وحفاظاً على المال العام.

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محافظ الفيوم مدينة الفيوم مبني شرطة النجدة قواعد خرسانية لأعمدة الإنارة منطقة تقسيم سليم بباغوص

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