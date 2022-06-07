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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى موسمه.. طريقة عمل كيكة بالمشمش

طريقة عمل كيكه بالمشمش
طريقة عمل كيكه بالمشمش

تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل كيكة بالمشمش المجفف بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

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مقادير عمل كيكة بالمشمش المجفف


4 بيضات
1/2 كوب مشمش مجفف(مقطع قطع متوسطه)
3 كوب دقيق
كوب سكر
كوب حليب
كوب زيت 
ڤانيليا
بيكنج بودر

طريقة التحضير 

نضع في الخلاط البيض والفانيليا ويخفق ثم بعدها نضع السمن و السكر والحليب ونخفقها مرة أخرى
في وعاء نضع البيكنج بودر والدقيق ثم نضع المشمش المجفف ويكون مقطع قطع وسط وقلبيهم معا وننزل بالخليط اللى في الخلاط عليهم ونقلب حتى تتجانس كل المكونات.

بعدها نحضر قالب او صينية مدهونة ومرشوشة دقيق ونضع خليط الكيك وتوضع في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ على الشبكة الوسط حتى تنضج لمدة ٤٠ دقيقة على حسب حرارة الفرن وبالف هنا

في اليوم العالمى تسمم سلامة الغذاء طريقة عمل كيكه بالمشمش طريقة عمل كيكه بالمشمش المجفف ​​​​​​​health

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