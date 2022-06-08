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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات المشاركة في المزاد وشراء اللوحات من منصة أبشر بالسعودية

ابشر
ابشر

أعلن الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، بأن بإمكان المستخدمين الان من الشاركة في المزاد وشراء اللوحات الكترونيا من منصة "ابشر"من جميع انحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الادارة العامة للمرور مشيرة الى ان المزاد سيستمر الى الاربعاء المقبل.

 

واوضحت ادارة المرور السعودي خطوات شراء اللوحات الكترونيا ، بالخطوات القادمة : 

1- الدخول لمنصة ابشر.

2- الضغط على ايقونة خدماتي.

3- اختيار المرور.

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الالكتروني.

5- اختيار نوع لوحات المركبات.

6- ستظهر لك اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

وكانت من قبل قد أوضحت منصة أبشر ، ان خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بك ستكون من خلال الخطوات التالية :

 

1- الدخول الى موقع وزارة الداخلية

2- الضغط على زر ” إعادة إنشاء كلمة مرور جديدة ”

3- ستظهر لك صفحة ” إعادة إنشاء كلمة سر ” وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الخاصة بك و ادخال الرمز المرئي للتأكد من انك انسان و لست برنامج و نضغط زر ” التالي ”

4- في الصفحة التالية تظهر لك اسئلة تحقق، حيث تقوم باختيار احد الاسئلة الثلاثة ” رقم جواز السفر، رقم هوية أحد التابعين، رقم هوية ولي الامر ” بعد ان تختار احدهم عليك الاجابة عليه بادخال الرقم المطلوب في خانة ” الاجابة ” فاذا اخترت مثلا رقم هوية أحد التابعين فعليك ان تقوم بادخال رقم هوية أحد الأبناء مثلا حتى يتأكد تابعتك لأحد هذه الحسابات ثم نضغط زر ” التالي ” .

5- ستصلك رسالة على رقم الجوال الذي ادخلته في حسابك مسبقا بكود تفعيل حيث ستصلك الرسالة في حدود 5 دقائق، حيث تقوم بإدخال الكود في خانة ” كود التفعيل ” ثم إدخال رقم الهوية الخاص بك في خانة ” الهوية ” و نضغط على زر ” موافق ” .

6- في الصفحة التالية تقوم بإدخال خانات ” اسم المستخدم ” وكلمة السر الجديدة ” و ” تأكيد كلمة السر الجديدة ” ثم نضغط زر موافق .

7- في الصفحة الاخيرة يخبرك بـ ” تم تغيير كلمة السر بنجاح ” .

وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور المملكة العربية السعودية المرور السعودي ادارة المرور منصة أبشر

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