يواجه العديد من مستخدمي فيسبوك Facebook تعليقات سخيفة وأحيانا تكون مؤذية على المنشورات التى يقومون بنشرها على صفحاتهم الشخصية، خاصة إذا كان لديهم الكثير من المتابعين أو الأصدقاء.

وبحسب موقع Business Insider فإن التنمر الموجود في تعليقات فيسبوك يمكن أن يؤدى إلى مشكلات نفسية كبيرة للمستخدمين لذلك من الأفضل أن يقوم المستخدمون بمنع الأشخاص المسيئين من التعليق على المنشورات، ويمكن منعهم بعدد من الخطوات البسيطة والتى نستعرها فيما يلي :

كيفية إيقاف التعليقات لمنشوراتك في فيسبوك للأشخاص المزعجين

ويمكن إيقاف تشغيل التعليقات على كل من موقع فيسبوك لأجهزة الكمبيوتر وعلى التطبيق للهواتف الذكية.

ويجب عليك أولا أن تعرف أنه عند تغيير من يمكنه التعليق على إحدى المشاركات ، يجب أن يكون ظهور هذه المشاركة "عام"، حيث أنه إذا تم التعيين على "خاص" أو "أصدقاء" ، فلا يمكنك إيقاف تشغيل التعليقات.

1. افتح فيسبوك وتوجه إلى المنشور الذي تريد إيقاف تشغيل التعليقات له.

2. انقر أو اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من المنشور.

3. حدد من يمكنه التعليق على هذ المنشور.

4. سيكون لديك بعض الخيارات للاختيار من بينها، لإيقاف تشغيل التعليقات ، حدد ملفات التعريف والصفحات التي ذكرتها.

كيف تمنع الأشخاص المزعجين من التعليق على منشوراتك بفيسبوك

سيؤدي هذا إلى عدم تمكن أي شخص من التعليق إلا إذا ذكرت @ ثم اسم الأشخاص الذين تريد تعليقهم في المنشور، وإذا لم تذكر أي شخص ، فلا يمكن لأحد التعليق.

وهذا يعني أنك إذا ذكرت شخصًا ما ، فسيظل بإمكانه التعليق، ولا توجد طريقة لمنعهم من التعليق دون تحرير المنشور أو إزالته.

ولن يؤدي هذا إلى حذف أي تعليقات، وستبقى جميع التعليقات الموجودة ، ولا يزال بإمكان أي شخص يشاهد المنشور قراءتها، كما سيتعين عليك حذف التعليقات بشكل فردي إذا كنت تريد إخفاءها.

إذا كنت لا تريد أن يعلق أي شخص على المنشور أو يشاهده ، فيمكنك حذفه أو أرشفته، كما تؤدي أرشفة منشور إلى إيقاف تشغيل التعليقات تمامًا وإخفائها من ملف التعريف الخاص بك ومنع الآخرين من مشاهدتها.

ولكن إذا كنت ترغب في ذلك ، فلا يزال بإمكانك العثور عليه من خلال التوجه إلى الأرشيف الخاص بملفك الشخصي.

