رئيس حزب التجمع: القائمة النسبية غير المشروطة أفضل نظام انتخابى

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أنه كان عضوا فى البرلمان السابق الذى أقر قانون الانتخابات الحالى وكان رأى حزب التجمع أننا نريد أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وهى أنسب طريقة لتمثيل كل التيارات السياسية.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يرى أنسب نظام انتخابى هو القائمة النسبية غير المشروطة ، ومن الممكن أن تتحالف فيها الأحزاب.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن هناك عدد من القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية وهى الحكم المحلى وإجراء انتخابات المحليات لأنها ضرورية جدا لكى تحقق قدر من الرقابة الشعبية على الخدمات سواء صحة أو تعليم.