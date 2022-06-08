أحمد الجندي لـ صدى البلد:مكالمة وزير الشباب أنهت أزمة دخول سيارتي للاستاد

أعرب أحمد الجندي بطل مصر وأفريقيا وصاحب قضية الأولمبياد في الخماسي الحديث عن تقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتدخله في إنهاء أزمة منع دخول سيارته لاستاد القاهرة وتحديدا مجمع حمامات السباحة حيث يتدرب يوميا.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه تلقى مكالمة من وزير الشباب والرياضة عقب كتابته عن منع سيارته من دخول المجمع بسبب تعليمات أحد مسؤولي الاستاد وأبلغه بإنهاء الأمر والأزمة على الفور وإلغاء التعليمات بمنع دخول السيارات.

وقال الجندي : مكالمة الوزير انهت الأزمة ولا أعلم شيءٍ عن الاصلاحات بمجمع حمامات السباحة

من جانبه كان وليد عبد الوهاب مدير عام الاستاد قد صرح لصدى البلد أن منع دخول السيارات بسبب إصلاحات في المجمع وأن الجميع يقدر جميع أبطال مصر وتم حل الأزمة.