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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

320 مشووعا.. متحدث الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان والدواجن

محمد القرش
محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة عن تفاصيل تنفيذ 320 مشروعا زراعيا بهدف خلق مجتمعات زراعية جديدة متكاملة ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 .

 

وقال "القرش" خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار فضائية dmc، إن الدولة المصرية أولت أهمية كبيرة بتطوير القطاع الزراعى بالإرتكاز على عدد من المحاور والأهداف والنتائج الملموسة وهناك تنمية مجتمعية ملموسة تحدث داخل المجتمع المصرى وإحداث نقلة نوعية فى ملف الأمن الغذائى المصرى وهناك اهتمام مضاعف بقطاع الزراعة يظهر فى فكرة التوسع الأفقى والخروج إلى مناطق جديدة والتوسع فى أراضى جديدة فى الدلتا الجديدة ، توشكى ، سيناء ،  وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة ، ومنتجات الألبان ، الدواجن ، الأسماك ، وتحقيق نسب صادرات فى الطماطم ، الفراولة ، البطاطس نتج عنها وفرة فى حجم الصادرات الزراعية .


وأضاف أن تطوير الأراضى والتوسع فيها جعل الدولة المصرية تتوسع وتقوم بتطوير البنية التحتية وانفاق مئات المليارات على إنشائها وتطويرها وتدشين شبكة طرق قوية ، ومحطات كهرباء توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه المناطق وانشاء محطات معالجة وتحلية مياه البحر مما ساعد على عملية التوسعات وتعظيم انتاجية الأراضى القديمة والاستفادة من المياه منها مشروع توفير التقاوى ، تبطين الترع .

الدكتور محمد القرش الخروج المصرية الزراعة الصادرات قطاع الزراعة

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