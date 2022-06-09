عبد الله محمود بدأ موظف بكلية الزراعة ورحل دون مشاهدة آخر أعماله

تحل اليوم الخميس 9 يونيو، ذكرى وفاة الفنان عبدالله محمود، الذي ولد في 6 ديسمبر عام 1964، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2005، عن عمر يناهز 40 عامًا.

تخرج عبدالله محمود، من معهد الفنون المسرحية عام 1986، وتزوج من حنان البمبي، وأنجب منها ولدين هما "أحمد وعمر".

بدأ عبدالله محمود مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، دخل الفن عن طريق صديقه محسن محي الدين، وكانت بداية مع عالم السينما من الباب الكبير حيث شارك بفيلم "إسكندرية ليه؟"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

البداية الفنية لـ عبدالله محمود

عمل الفنان عبدالله محمود، بمجال التمثيل في الصغر عندما كان يشارك في المسرحيات المدرسية وبرامج الأطفال، وبعد تخرجه من معهد التعاون الزراعي، إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "البوسطجي" الذي أهله للمشاركة في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: عصفور النار، أبواب المدينة، الأبرياء.

أما في السينما فقد قدمه المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلمه "اسكندرية ليه"، وشارك بعدها في العديد من الأفلام الهامة، منها: سواق الأوتوبيس، الطوق والأسورة، طالع النخل، المواطن مصري.

أول بطولة لـ عبدالله محمود

اتجه عبد الله محمود في أواخر حياته إلى مجال اﻹنتاج، حيث أنتج فيلم (واحد كابوتشينو) الذي يعد أول بطولة مطلقة له، لكنه توفى في عام 2005 قبل عرض الفيلم في دور العرض من جراء مضاعفات مرض السرطان، بعدما قدم للشاشة 117 عملا فنيا.

تم تكريم الفنان عبدالله محمود بمهرجان الفنون المسرحية للعام الدراسي 2011 / 2012 وذلك بعد وفاته لكونه أحد خريجي مدرسة السعيدية الذين قدموا عروضًا على مسرح المدرسة. ومن المعروف أنه والد الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود.

المشوار الفني لـ عبدالله محمود

شارك عبد الله محمود بعدد من الأفلام التي صنفت ضمن قائمة أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها فيلم "الطوق والاسورة، سواق الأتوبيس، المواطن مصري"، "عرق البلح، عفاريت الأسفلت، الحريف، الأوغاد، الامبراطور، شمس الزناتي".

قدم رصيدا كبيرا من الأعمال الدراسة البوسطجي، عصفور النار، الوتد، مكان على الأرض، الطاحونة، نبع الحب، ذئاب الجبل، الفرسان، وادي فيران"، وشارك أيضا في عدد من المسرحيات ومن بينها، "حضرات السادة العيال، عش العميان، قطب الرجال، الليل لما خلى، باب التوفيق، دليلة وشربات، قصة الحي الغربي".