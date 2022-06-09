أحمد الجندي عن تفاصيل مشكلته باستاد القاهرة: الوزير أبلغني بإنهاء الأزمة.. فيديو

أعرب أحمد الجندي، بطل مصر وأفريقيا وصاحب فضية الأولمبياد في الخماسي الحديث عن تقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتدخله في إنهاء أزمة منع دخول سيارته استاد القاهرة وتحديدا مجمع حمامات السباحة حيث يتدرب يوميا.

مكالمة الوزير

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تلقى مكالمة من وزير الشباب والرياضة عقب كتابته عن منع سيارته من دخول المجمع بسبب تعليمات أحد مسئولي الاستاد وأبلغه بإنهاء الأمر والأزمة على الفور وإلغاء التعليمات بمنع دخول السيارات قائلاً «مكالمة الوزير انهت الأزمة ولا أعلم شيءٍ عن الإصلاحات بمجمع حمامات السباحة».

جدير بالذكر أن أحمد الجندي، حصد الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للكبار وتأهل إلى أوليمبياد طوكيو والتي حصد فيها الميدالية الفضية، وفاز بلقب أفضل ناشئ في العالم، وحصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم في الإبداع الرياضي، بالإضافة إلى العديد من الميداليات والبطولات التي حققها على مستوى بطولات العالم للشباب.